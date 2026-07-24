Названы уязвимые места «Летучей лисицы» ВСУ

Тяжелые беспилотники Вооруженных сил Украины А-22 «Летучая лисица», способные нести авиационную бомбу, могут запускаться с обычной автодороги, однако у них есть уязвимые места, которые позволяют их сбивать. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам эксперта, эти дроны не нуждаются в капитальной взлетно-посадочной полосе и могут перевозиться в трейлерах.

«Где-то ему нужно будет установить крылья, закрепить их, и затем запустить, например, с дорожного полотна, с автомобильной дороги. Можно приспособить и какой-то грунтовый участок, типа поля», — пояснил Кнутов.

При этом, по его словам, несмотря на грозную боевую часть, «Летучая лисица» из-за своих размеров является достаточно легкой мишенью для систем ПВО России.

Ранее стало известно, что расчет дронов-перехватчиков «Лис» уничтожил в Брянской области украинский А-22 «Летучая лисица», переоборудованный под носитель авиабомбы ФАБ.