США ударили по штабу КСИР на севере Ирана

США в ночь на пятницу нанесли удар по штаб-квартире ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Гилян на севере страны.

Об этом сообщила администрация провинции, передает агентство Fars.

«Штаб-квартира «Хазрат Сейед аш-Шухада» военно-морских сил <...> в городе Зибакенар подверглась нападению американских сил», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Накануне Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. По данным источников издания, за прошедшую неделю Вашингтон перебросил в регион силы специальных операций. Также Пентагон разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку.