Озвучены подробности финальной битвы за Краматорск

Штурмовать Краматорск «в лоб» нет смысла, поэтому захват города будет проводиться встречными ударами с двух направлений с последующим окружением. Такой прогноз дал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт напомнил, что и Краматорск, и Славянск являются промышленными городами, в которых много заводов, разветвленных подземных сооружений и характерной застройки.

«Краматорск сегодня освобождает группа, которая брала Константиновку и сейчас находится в Дружковке. Дружковка уже практически под активным контролем российской армии, штурмовые группы прочесывают улицы... Поэтому предполагается захват с юга и с севера. После оперативного окружения Краматорск будут принуждать к сдаче», — пояснил Анатолий Матвийчук.

Полковник в отставке отметил, что российская армия уже наработала опыт зачистки городов, «не загоняя штурмовиков в лобовые столкновения».

«Перед зачисткой с участием штурмовиков фортификационные сооружения ВСУ будут разрушены ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и беспилотников», — пояснил он.

Напомним, что бои за Константиновку шли несколько месяцев. Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал город «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. При этом взятие Славянска и Краматорска поставит точку в освобождении ДНР и всего Донбасса.

Эти города также имеют ключевое значение для украинской пропаганды, так как в 2014 году именно в Славянске и Краматорске началась борьба Донбасса за независимость от нового киевского режима.