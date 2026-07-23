Йеменские хуситы атаковали танкеры

Хуситы, представляющие йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», сообщили о проведении операции, в ходе которой были атакованы два саудовских танкера. Это действие стало ответом на нарушение морской блокады, установленной Саудовской Аравией в Красном море.

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В пресс-релизе, опубликованном хуситами, говорится, что операция была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также баллистических и крылатых ракет. В результате удара были поражены два танкера: один из них назван «ENCELIA», а другой — «LAYLA».

Представители хуситов отметили, что в ходе операции им удалось также заставить развернуться около десяти судов, что свидетельствует о значительном воздействии на морское сообщение в регионе. Эти действия стали частью продолжающегося конфликта между хуситами и коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, которая с 2015 года проводит военные операции в Йемене.

Данная атака может иметь серьезные последствия для мирового рынка нефти, учитывая важность Красного моря как стратегического торгового пути. Эксперты уже предупреждают о возможном росте цен на нефть в связи с эскалацией конфликта и угрозами безопасности судоходства в этом ключевом районе.