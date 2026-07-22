Раскрыта дальность неуязвимого для РЭБ дрона «КВН»

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), который неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), смог поразить цель на расстоянии до 42 километров. Дальность беспилотника раскрыл генеральный конструктор команды-разработчика, передает РИА Новости.

В публикации напомнили, что ранее Минобороны России рассказало об ударах дронами-камикадзе «КВН» по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Этот объект относится к ключевому узлу газотранспортной системы Украины.

«Удары были нанесены дальнобойной модификацией "Князя Вандала". Это уже более крупный аппарат — за счет увеличенных габаритов он получил и большую грузоподъемность, и увеличенную дальность, позволяя поражать цели на расстоянии уже до 42 километров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, увеличение дальности «КВН» — одна из приоритетных задач. Генеральный конструктор отметил, что первые версии аппарата поражали цели на дальности до 15 километров.

В мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали, что дроны «КВН» обладают очень высоким экспортным потенциалом.