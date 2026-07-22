Политолог Александр Казаков заявил, что Европа не планирует вступать в прямую войну с Россией и ведет противостояние через прокси-армию - «ЧВК Украина». Об этом Казаков рассказал «Известиям».

Примером такой стратегии Европы Казаков назвал атаки беспилотников на гражданские объекты и склады маркетплейсов. По его словам, это демонстративные удары, цель которых - вызвать у людей бытовой дискомфорт и спровоцировать социальное недовольство.

«Это сегодня их основной стратегический замысел - внести раскол. На поле боя их усилия ничего не изменят - ни вчера, ни сегодня, ни завтра», - заявил политолог.

По его мнению, нынешней этап операции против России закончится в июле. Следующим этапом Казаков назвал попытки сорвать избирательный процесс в России и искусственно снизить явку.

Как писал британский журнал The Economist, хотя европейские страны сейчас активно тратятся на оружие, сами европейцы воевать не хотят: опросы показывают, что каждый третий откажется защищать даже собственную страну в случае нападения, а в Италии таких и вовсе 78 процентов. По версии издания, на западе и юге Европы люди просто не верят в реальность военной угрозы и считают расходы на оборону выгодными только для военных корпораций.