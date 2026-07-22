Военный спрогнозировал тактику ВСУ при Драпатом

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что при новом главкоме Михаиле Драпатом усилится «террористическая составляющая» ВСУ. Об этом военный рассказал порталу News.ru.

По мнению Дандыкина, Владимир Зеленский принял решение назначить Драпатого под влиянием западных стран. Эксперт отметил, что новый глава ВСУ проходил обучение в Великобритании.

«Драпатый, если я не ошибаюсь, находится в розыске в России, на него заведено уголовное дело. Он достаточно молодой, 43 года. Это чисто лондонский продукт», - заявил Дандыкин.

Перестановки в руководстве украинской армии произошли после решения Зеленского отправить в отставку 60-летнего Александра Сырского. Сырский возглавлял ВСУ с февраля 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного.

«Думаю, с его [Драпатого - прим.ред.] приходом террористическая составляющая украинских подразделений ужесточится в плане ударов по мирным людям», - сказал Дандыкин.

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Военный также предположил, что могут «активизироваться действия в приграничье». Дандыкин назвал Драпатого «откровенным продуктом незалежной Украины, проповедующей неонацизм».