Боец ВС России описал сбитие «Елкой» БПЛА ВСУ

Для сбития российским перехватчиком «Елка» беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо перехватить с него видеосигнал.

Об этом РИА Новости рассказал командир взвода мобильных огневых групп с позывным Моряк.

«Для определения местонахождения дрона противника перехватываем их видеосигнал, что помогает нам определить примерную высоту и направление полета», — сказал военнослужащий.

По его словам, после входа в зону действия «Елки» БПЛА противника поражается перехватчиком.

В марте военнослужащий войск противовоздушной обороны с позывным Морок сообщил ТАСС, что переносной антидроновый комплект «Елка» с искусственным интеллектом умеет распознавать невидимые глазу человека цели.

В феврале Моряк рассказал РИА Новости, что комплекс «Елка» с беспилотником-перехватчиком доказал свою эффективность против дронов противника.