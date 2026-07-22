ВСУ ударили по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Ялте, пострадали 13 человек.

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Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram.

«Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом», — написал Крючков.

По его информации, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще шестерых госпитализировали.

Дополнение: В 12:45 Крючков уточнил, что во время атаки ВСУ на Ялту ранения получили 17 мирных жителей.

В ночь на 22 июля атаке ВСУ подверглись и другие южные регионы страны. В Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края пострадали более десяти человек. В краснодарском Армавире одного жителя спасти не удалось.

ВСУ попытались атаковать Крым

В Минобороны России сообщали, что силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 242 беспилотника ВСУ. Под удар попали 17 российских регионов, в том числе Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.