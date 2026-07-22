США завершили ночные удары по Ирану
Американские военные завершили очередную серию воздушных ударов по Ирану, продолжая операции, которые идут уже одиннадцатую ночь подряд. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в своем официальном аккаунте в социальной сети X.
По информации командования, целью ударов стали иранские оперативные центры, а также ключевые объекты военной инфраструктуры, включая средства Военно-морских сил, авиационные ангары и места хранения беспилотных летательных аппаратов. Удары нацелены на разрушение логистической инфраструктуры, поддерживающей иранские военные операции.
СЕНТКОМ подчеркивает, что эти действия направлены на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. В то же время, военные эксперты выражают озабоченность по поводу возможной эскалации конфликта и последствий для гражданского населения. Ожидается, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации в регионе и реакции Ирана на текущие действия США.