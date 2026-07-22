Американские военные 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

Американские войска начали очередную волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

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«Силы CENTCOM сегодня в 19:00 по восточному времени (2:00 мск. — прим. ред.) начали наносить удары по военным объектам в Иране — уже одиннадцатую ночь подряд. Цель этих ударов — дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», — говорится в публикации.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того, он сообщил, что американские ВС могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия. Информацию о нем передал Израиль, который пытается склонить Вашингтон к возобновлению полномасштабных ударов по Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Исламской Республики с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее глава Пентагона раскрыл сумму, потраченную США на конфликт с Ираном.