ВСУ начали запускать дроны с аэростата

Украинские дроноводы постоянно придумывают и применяют новые тактические приемы в ходе противостояния. В частности, они стали использовать аэростаты для воздушного запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Журналисты отметили, что такой вариант запуска беспилотника позволяет существенно увеличить дальность их полета, дает возможность наносить удары в глубине территорий противника.

Специалисты уточнили, что для ударов используется дрон-камикадзе самолетного типа Hornet. Аэростат поднимает аппарат на большую высоту (до 8 км), после достижения заданной высоты или района полета происходит автоматическое отделение БПЛА.

Двигатель беспилотника запускается уже после сброса, благодаря чему практически не расходуется заряд аккумулятора на набор высоты.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщил ранее, что воздушные шары были трудной целью даже для советской ПВО.

Ученый заметил, что шары летают очень высоко — выше, чем самолёты, в некоторых случаях, они способны подниматься на высоту до 30 км.

По его данным, оболочка шара делается из тканевого или полимерного материала. Он плохо отражает радиолучи, соответственно, очень сложно навести на такой аппарат зенитные и авиационные ракеты с радиолокационным наведением.