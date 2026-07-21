Иран сообщил об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран нанёс удар по дата‑центру компании Amazon в Бахрейне — это стало ответом на атаку США по объектам в районе строящейся АЭС «Дарховейн» в Иране.

В заявлении КСИР уточняется, что по инфраструктуре дата‑центра в Бахрейне было выпущено несколько крылатых ракет, в результате чего она была полностью уничтожена. В ведомстве подчеркнули, что мера стала ответом на нападение американской армии на гражданские объекты и строящиеся сооружения в Дарховейне.

Ранее, 19 июля, Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) проинформировала о том, что стройплощадка АЭС «Дарховейн», расположенная на юго‑западе страны, подверглась ударам со стороны вооружённых сил США.