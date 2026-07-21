Беспилотник попал в дом в российском городе

Во Владимире беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в многоквартирный дом. Об этом утром 21 июля в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев.

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Глава Владимирской области уточнил, что в момент прилета жильцов в квартире не было. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают оперативные службы, ведется эвакуация.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.