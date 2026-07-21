Белгород под огнем: очередной ракетный удар ВСУ

Вечером 12 октября 2026 года Белгород и Белгородский округ вновь стали целью ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщается в официальном канале оперативного штаба региона в мессенджере «Макс».

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В результате ракетных атак, которые произошли в вечернее время, оперативные и аварийные службы начали проверку территории на наличие повреждений и последствий. В сообщении штаба уточняется, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

«ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях», — говорится в заявлении.

Власти региона призывают граждан сохранять спокойствие и следить за обновлениями от официальных источников. Местные службы продолжают мониторинг ситуации и готовы к оперативному реагированию на возможные последствия атак.