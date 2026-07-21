На острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

Серия разрывов раздалась на иранском острове Кешм в Ормузском проливев устье Персидского залива. Об этом проинформировало иранское агентство Fars.

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По данным местных СМИ, взрывы зафиксированы не только на Кешме, но и в портовом Бендер-Аббасе. Ранее аналогичные инциденты произошли в Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в центральных городах Исфахан и Шираз.

Подробности о последствиях пока не раскрываются. Местные власти выясняют обстоятельства случившегося.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном остаётся в острой фазе. В июне стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако уже с 8 июля американские военные возобновили серии массированных авианалётов.

Иран ответил ударами по базам США в ближневосточном регионе и обвинил оппонента в срыве договорённостей. После этого резидент Дональд Трамп объявил перемирие завершённым.