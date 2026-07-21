Танкер подбит снарядом у берегов Омана

Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании передает о новом инциденте на море. Капитан танкера, находившегося всего в 8 морских милях к северо-востоку от оманского порта Лимах, доложил о прямом попадании в судно.

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По предварительным данным, неизвестный снаряд ударил по танкеру в тот момент, когда тот следовал через стратегически важный Ормузский пролив.

Характер повреждений, информация о пострадавших среди экипажа и угрозе разлива топлива пока не раскрываются. Власти уже приступили к расследованию обстоятельств атаки.

Обстановка в акватории остается крайне напряженной на фоне продолжающегося военного противостояния и взаимных обвинений в ударах по коммерческому флоту.