Иран нанес удар по базе США

Телеканал Press TV сообщил, что армия Ирана нанесла удары беспилотниками по складам боеприпасов и материально-техническому оборудованию США на базе Кэмп-Доха в западной части Кувейта.

Целями атаки стали объекты, принадлежащие командному центру сухопутных сил армии США.

Напомним, что 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану, на что Тегеран ответил ударами по базам США в регионе, обвинив Вашингтон в срыве соглашения.

Ранее сообщалось, что Рубио обвинил Иран в несерьезном отношении к переговорам с США.