США создали дешевый Patriot

Lockheed Martin представила дешевую и простую в производстве ракету зенитного комплекса Patriot — PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE). Об этом американская военно-промышленная корпорация сообщила на своем официальном сайте в понедельник, 20 июля.

© Lenta.ru

Стоимость нового перехватчика будет в два раза меньше, чем версия PAC-3 MSE, то есть менее двух миллионов долларов за ракету.

Как сообщает агентство Reuters, серийное производство новых противоракет планируется запустить в течение ближайших трех лет.

Ранее портал TWZ отмечал, что производство ракет комплексов Patriot на Украине в лучшем случае запустят через очень много месяцев.

Также в июле президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ракет Patriot.