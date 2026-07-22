ВСУ дронами атаковали Краснодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) атаковали Краснодар. Об отражении атаки сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов в Telegram-канале.

В районе города пожар, отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее стало известно, что ВСУ запустили дроны в сторону Симферополя и энергетических объектов Белгородской области.

В ночь на 21 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 209 украинских беспилотников. Как указали в Минобороны, в ходе массированной атаки ВСУ под удар попали 11 регионов.