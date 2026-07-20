В Одессе, расположенной на юге Украины, произошел взрыв. Об этом сообщило телеканал «Общественное» в период объявления воздушной тревоги.

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В своем Telegram-канале издание подтвердило факт слышимости взрывного звука.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области действует предупреждение о воздушной тревоге.

Издание Military Watch Magazine отмечает, что масштабная атака российских войск на военные объекты в Киеве свидетельствует о расширении арсенала Москвы высокоточными средствами поражения.

В статье подчеркивается, что эти действия демонстрируют растущий потенциал РФ по организации крупных военных операций, что стало возможным благодаря существенному наращиванию объемов выпуска вооружения в оборонной отрасли страны.