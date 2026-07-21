Дрон НАТО потерял связь над Черным морем

Стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10, находящийся под управлением итальянских ВВС, подал сигнал тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

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Собеседник агентства уточнил, что аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии, долетел до Черного моря, где прошел с запада на восток и обратно над нейтральными водами в южной части акватории.

Журналисты пояснили, что БПЛА осуществил несколько пролетов между турецкими городами Стамбул и Самсун, с российской стороны моря по центру этой траектории находятся Крым и Севастополь.

По данным источника, основной задачей дронов этого типа является сбор изображений с больших по площади территорий и передача данных в режиме реального времени.

Беспилотник осуществлял полет на высоте более 16 км без захода в воздушное пространство какой-либо из стран региона и вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации, пояснил собеседник агентства.

По его словам, затем дрон благополучно долетел до Средиземного моря, и, в районе острова Крит, стал двигаться «по квадратообразной траектории», включил сигнал 7600, означающий возникновение проблем со связью.

Ранее сообщалось, что 30 апреля RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 потерял контакт с наземным управлением в ходе полёта над Чёрным морем.

Маршрут пролегал через Грецию и Болгарию, после чего дрон продолжительное время находился над водами Чёрного моря.

Через некоторое время аппарат вернулся обратно на базу, при этом пролетел над территорией Турции и вдоль береговой линии Ливана и Сирии.