В Подольске зафиксировали падение обломков БПЛА

Силы ПВО утром 20 июля отразили атаку украинских беспилотников на Подольск, после чего были зафиксированы повреждения от падения обломков БПЛА на территорию предприятий и в жилых зонах. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов.

"Сегодня утром силами ПВО была отражена атака беспилотных летательных аппаратов на Подольск. <...> Повреждены: котельная на ул. Лапшенкова, частный дом в д. Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей, зафиксированы падения БПЛА и обломков на территории предприятий и в жилых зонах", - написал он в своем канале в "Максе".

Артамонов отметил, что информация о погибших и пострадавших не поступала, а угрозы для жилых кварталов нет.

"Все службы переведены в режим повышенной готовности. Держу ситуацию на личном контроле. Весь ущерб будет зафиксирован и оценен. Обязательно окажем всю необходимую поддержку всем пострадавшим", - подчеркнул глава округа.

Артамонов также добавил, что официальные данные будут обновляться по мере поступления информации.