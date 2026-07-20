Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского производства появились у боевиков в Африке. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

Дипломата спросили, попадает ли в Африку разворованное украинское оружие.

«Я не думаю, что речь идет о разворованном вооружении. Скорее, о более современных типах вооружений — о достаточно продвинутой модели БПЛА украинского производства, систем РЭБ, не только FPV-дронов, но и тяжелых беспилотников типа "Баба-яга"», — сказал Башкин.

Директор департамента отметил, что украинские военные советники есть на северном приграничье в Мали, где располагаются туареги, а также в других районах, где действуют джихадисты. По его словам, их учат пользоваться современным оружием украинского и западного производства.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков заявил, что Украина лезет в Африку по наставлению западных стран. До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указывал, что России на африканском театре военно-политических действий приходится иметь дело с украинскими военными, спецслужбами и их специальными