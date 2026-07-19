Над регионом РФ уничтожили 12 дронов ВСУ

Над территорией Калужской области за день было уничтожено 12 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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В его сообщении уточняется, что в течение дня дежурные средства ПВО уничтожили в небе над регионом 12 беспилотников над территориями Хвастовичского, Дзержинского, Жуковского, Думиничского, Малоярославецкого и Людиновского округов, а также на окраине Обнинска.

На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших в результате атак и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что ПВО России за день сбила 161 украинский беспилотник.