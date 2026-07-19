Украинский БПЛА атаковал Горловку, есть раненые

Украинские БПЛА атаковали Горловку, сообщает в воскресенье мэр города Иван Приходько в своем канале.

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В его сообщении уточняется, что в Горловке была объявлена беспилотная опасность – угроза атаки FPV-дронов ВСУ. Позднее Приходько сообщил о том, что беспилотник ВСУ нанес удар по Центрально-Городскому району Горловки. И ранения получили два мирных жителя.

Их состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Белгородскую область ранены два человека.