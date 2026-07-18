Два военнослужащих США погибли в результате ударов Ирана по американским военным объектам в Иордании. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Два военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою, в то время как силы CENTCOM и партнеров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников. Помимо этого, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении, размещенном на странице командования в X.

В CENTCOM указали, что четыре военных были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы.