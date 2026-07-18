Минимум девять судов подверглись нападению в Ормузском проливе в июле

По меньшей мере, девять судов подверглись нападению с 6 июля. Традиционный маршрут через середину Ормуза, известный как схема разделения движения, остается слишком опасным из-за минной угрозы. Грузоотправители считают, что сталкиваются с худшим сценарием, сообщает телеканал CNBC.

По словам генерального директора компании Marisks Димитриса Маниатиса со штаб-квартирой в Афинах, наблюдается сокращение объема транзитных перевозок через Ормузский пролив. Экипажи судов обеспокоены еще больше, чем раньше.

Американские военные вывели из строя порожний нефтяной танкер после возобновления военно-морской блокады Ирана. Судно Belma, шедшее под флагом Кюрасао, проигнорировало предупреждения при следовании в направлении иранского острова Харк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормуз открыт для всех судов, кроме иранских, после повторного введения военно-морской блокады.