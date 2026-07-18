В Иране рассказали о последствиях удара США

Военные США нанесли ракетные удары по опреснительным установкам в Иране, лишив воды 10 тысяч человек. Об этом заявили в иранском Красном полумесяце, сообщает РИА Новости.

В заявлении сказано, что ракетные удары были нанесены по опреснительным и электрогенерирующим установкам на юге Ирана. В частности, в населенном пункте Бонджи (провинция Хормозган).

«Двадцать поселков с населением в десять тысяч человек лишились воды», — отмечает Красный полумесяц.

Накануне командование США заявило об ударах по десяткам целей в Иране. По утверждению американцев, атакованы были военные объекты и «военная логистическая инфраструктура».