Четыре дрона сбили возле консульства США в Ираке

В небе над Эрбилем, административным центром Иракского Курдистана, системы противовоздушной обороны перехватили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к консульству США. Как сообщает телеканал Shafaq news со ссылкой на источник в иракских силах безопасности, дроны были уничтожены в непосредственной близости от международного аэропорта Эрбиля.

По словам собеседника канала, БПЛА пытались нанести удар по американскому дипломатическому объекту, но были сбиты средствами ПВО на подлёте.

Информация о возможных жертвах или разрушениях на земле не поступала.