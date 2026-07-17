Трамп всерьез собрался бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп серьезно намерен бомбить гражданскую инфраструктуру Ирана, включая мосты и электростанции, если Тегеран не сядет за стол переговоров на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британских чиновников.

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Как отмечает издание, такую информацию передадут лидеру Лейбористской партии Великобритании Энди Бернему, когда он в понедельник, 20 июля, заменит Кира Стармера на посту британского премьера.

Как отмечают источники, США считают блокаду Ормузского пролива, введенную Трампом, эффективным рычагом давления на Иран, пока она остается в силе в течение длительного периода, что потенциально указывает на затяжной следующий этап конфликта.

При этом сообщается, что Иран считает себя более сильным участником войны: стратегия Тегерана основана на предположении, что Трамп откажется от своих угроз эскалации в преддверии промежуточных выборов в США.

«Любая эскалация со стороны США может быть встречена ответными действиями Ирана, включая новые удары по странам Персидского залива, добавили они», — передает издание слова своих собеседников.

Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что воздушные удары не смогут привести Вашингтон к победе в возможном конфликте с Ираном. По его словам, для достижения целей США потребуется масштабное экономическое давление на Тегеран.