В Одессе произошло несколько взрывов

Днем в пятницу, 17 июля, жители Одессы услышали звуки взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

Перед взрывами в Одессе была объявлена воздушная тревога. Также 17 июля сообщалось о воздушной тревоге в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

В первой половине дня украинские СМИ сообщали о взрыве в Николаеве. Также появилась информация о взрывах в Изюме и Харькове.

Накануне, 16 июля, в Киеве произошла серия мощных взрывов. В городе начались пожары.