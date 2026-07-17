Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube‑канала высказался об эффективности тактики российских войск в противостоянии с ВСУ.

По оценке эксперта, ВС РФ наращивают интенсивность ударов по стратегически важным направлениям. В арсенале российских сил — дроны и планирующие бомбы: с их помощью удаётся заблаговременно разрушать инфраструктуру на предполагаемом пути продвижения. Такой подход позволяет минимизировать необходимость в ближних боях и прямых огневых контактах.

Особую роль, как подчеркнул Джонсон, играют трёхтонные планирующие бомбы — они применяются для уничтожения зданий, которые украинская сторона задействует в качестве опорных и оборонительных пунктов, и приводят к их полному разрушению.

Кроме того, аналитик указал на серьёзные проблемы Запада в обеспечении Киева требуемыми вооружениями. В частности, США не в состоянии предоставить Украине дополнительные комплексы Patriot. Возможное предложение о налаживании самостоятельного производства таких систем, по словам Джонсона, практически нереализуемо: для сборки необходимы редкоземельные материалы, дефицит которых ощущается повсеместно. Поскольку Китай не поставляет эти ресурсы западным странам, возникает тупиковая ситуация — есть потребность в наращивании выпуска отдельных типов вооружений, но отсутствуют необходимые логистические и сырьевые цепочки.