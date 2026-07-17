Россия ударила по сухогрузам Украины

Армия России нанесла удар по пяти сухогрузам в портах Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие поразили четыре сухогруза в украинском порту Николаев в момент выгрузки грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще одно судно попало под удар в порту Южный Одесской области.

Атака, как отметили в Минобороны, осуществлялась ударными беспилотниками.

Россия ударила по Киеву и Одессе

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров. Помимо этого, удары наносились по 24 судам, используемых в интересах ВСУ. Среди них — 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.