Сальдо: на Херсонщине "малое небо" становится опаснее для беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины все чаще теряют свои БПЛА, летящие на низкой высоте в Херсонской области, благодаря работе военнослужащих группировки войск "Днепр". Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, приложив видеоролик уничтожения беспилотников противника дронами-перехватчиками ВС РФ.

"Малое небо" становится для врага все опаснее. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили несколько украинских БПЛА дронами-перехватчиками. Противник привык считать беспилотники дешевым и удобным оружием террора, но теперь все чаще сам теряет их еще на подлете", - написал он в "Максе".

Сальдо добавил, российские военнослужащие усиливают патрулирование "малого неба" в Херсонской области.

"Работают расчеты мобильных огневых групп, вооруженные тепловизорами, пулеметами и перехватчиками. Небо над Херсонской областью под присмотром", - подчеркнул он.