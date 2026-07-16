Битва за Красный Лиман перешла в финальную стадию

Российские войска замкнули кольцо вокруг Красного Лимана и ведут зачистку, при этом оставшиеся в живых бойцы Вооруженных сил Украины пытаются затеряться среди мирного населения. О том, что происходит в городе, рассказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее российские военные рассказали о том, что ВСУ потеряли шансы на удержание позиций в районе Красного Лимана в ДНР из-за планомерного уничтожения логистики и систем управления.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, обстановка в Красном Лимане и его окрестностях остается напряженной, но город уже в оперативном окружении.

«Наши войска практически контролируют три четверти города, идет зачистка. Противник оказывает сопротивление лишь на окраинах. Некоторые части противника начали отступать в направлении Славянска», — пояснил он.

Эксперт отметил, что изначальная в Красном Лимане был размещен украинский гарнизон в 10 тысяч человек, но сейчас в городе остались лишь разрозненные группы.

«Потери с начала штурма Красного Лимана могут быть в пределах 9 тысяч человек. В сутки противник сегодня может терять по 200–300 человек. Очень многие самовольно покинули позиции, ударились в бега», — заметил Анатолий Матвийчук.

Однако зачистка осложняется тем, что украинские военные рассредоточились в пригородной зоне и пытаются смешаться с мирными жителями. При этом те бойцы, которые еще оказывают сопротивление, надеются на снабжение только по воздуху, квадрокоптеры доставлять им воду, медикаменты и боеприпасы.

«Расчеты БПЛА уничтожают пусковые установки беспилотников, огневые средства. Артиллерия работает по квадратам, работает по площадям, уничтожает живую силу и технику», — описал тактику подавления военный эксперт.

И, судя по динамике наступления в сторону Славянска, «судьба краснолиманского котла уже решена», констатировала газета.