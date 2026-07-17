Украина выпустила больше сотни беспилотников по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более сотни беспилотников по территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 105 украинских дронов в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Саратовской области. В регион направили сразу несколько групп беспилотников. Кроме того, сообщалось о попытках атак на объекты промышленности в Ярославской области и Ставропольском крае.