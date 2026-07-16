ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены пять человек

ВСУ нанесли очередной удар по территории Белгородской области. По информации регионального оперативного штаба, в результате атаки ранения получили пять мирных жителей.

Среди пострадавших — двое несовершеннолетних. В настоящее время всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о тяжести полученных травм и характере повреждений инфраструктуры уточняется. На местах происшествий работают экстренные службы.

Власти призывают жителей сохранять бдительность и не покидать укрытий до стабилизации обстановки. Ситуация в регионе остается напряженной.