ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены пять человек
ВСУ нанесли очередной удар по территории Белгородской области. По информации регионального оперативного штаба, в результате атаки ранения получили пять мирных жителей.
Среди пострадавших — двое несовершеннолетних. В настоящее время всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Информация о тяжести полученных травм и характере повреждений инфраструктуры уточняется. На местах происшествий работают экстренные службы.
Власти призывают жителей сохранять бдительность и не покидать укрытий до стабилизации обстановки. Ситуация в регионе остается напряженной.