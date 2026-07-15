В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне сирен воздушной тревоги прогремели сильные взрывы. О пострадавших нет информации, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Местные Telegram-каналы уточнили, что в 2:34 (время совпадает с московским) 15 июля прозвучали сирены системы оповещения населения о беспилотной опасности. В 2:48 был объявлен отбой воздушной тревоги. Снова сирены взвыли в 5:11, отключились в 5:22. О попаданиях не сообщалось.

В 7:51 снова была объявлена тревога. Почти одновременно с включением сирен в соцсетях появились кадры прилетов по зданиям, коммерческому судну в порту. Отбой был объявлен в 9:30.

В муниципалитете подтвердили, что город подвергся ракетному удару, были повреждены жилые здания и гражданская инфраструктура.

Затем сирены включались в 11:39 (отбой в 12:36), 16:39 (в 18:17), 19:36 (20:10). В период с 16:39 до 20:10 прозвучали две серии по три взрыва. В частности, взрывы были слышны в районе Лиманной, Пересыпи, порта Биляры.