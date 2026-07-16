О беспрецедентной активности НАТО у западных границ Союзного государства свидетельствует заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича, что республика на побережье Балтики готова будет разместить у себя ядерное оружие, если такое решение будет в интересах Североатлантического альянса.

Выступая в минувшую среду, 16 июля, в литовской столице, он пояснил, что нет никаких юридических препятствий для принятия решения о развертывании ядерного оружия на территории прибалтийской республики.

"Если размещение таких ракет будет в наших коллективных интересах, в наших национальных интересах, то такое решение будет принято кабинетом министров или министерством обороны", - заявил глава государства, население которой не превышает и полутора миллионов человек.

В свою очередь его литовский коллега Гитанас Науседа напомнил, что в Конституции его страны есть статья о запрете на размещение ядерного оружия, но в настоящее время парламент рассматривает ее удаление из текста Основного закона, чтобы иметь возможность воспользоваться силами ядерного сдерживания, сообщают новостные порталы.

Правда, "это никоим образом не означает, что мы собираемся говорить о размещении ядерного оружия прямо здесь и сейчас, речь идет скорее о том, что такое ограничение или такое препятствие не позволило бы воспользоваться всеми возможностями, предоставляемыми ядерным сдерживанием и ядерным зонтиком НАТО", - уточнил он.

В свою очередь британская газета Financial Times еще месяц назад утверждала, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах. Это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждало издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.

В этой связи, напоминают обозреватели, в Кремле уже не раз заявляли, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.