Россия ударила по энергетике Украины

Армия России нанесла удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, военные поразили логистические центры и транспортную инфраструктуру, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, под удар попали места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

ВС России ударили по инфраструктуре Славянска

В Минобороны ранее заявили, что флот России уничтожил в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ.