Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по подконтрольному Киеву Славянску в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Славянске была серия мощных прилетов», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате были поражены объекты инфраструктуры. В частности, взрывы прозвучали в районе химического предприятия «Химпром».

Колоссальные успехи ВС РФ: тяжелые сутки, накаты врага и «серая зона»

Ранее на Украине рассказали о наступлении ВС России на славянском направлении. Сообщалось, что армия РФ продвинулась у населенных пунктов Кривые Луки и Каленики.