Три дрона ВСУ упали в полях Воронежской области

Дежурные расчеты противовоздушной обороны продолжают защищать небо над регионом. Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал сводку о количестве уничтоженных дронов в соцсетях.

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За минувшие сутки были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

По словам главы области, все цели были ликвидированы в небе над одним из районов. Благодаря работе военных удалось избежать трагических последствий. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Предварительный осмотр территорий не выявил ни пострадавших среди мирного населения, ни повреждений гражданской инфраструктуры. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.