Трамп анонсировал очень серьезный удар по Ирану ночью

США планируют нанести «очень серьезный удар» по Ирану этой ночью, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту 13 июля, пишет ТАСС.

«Мы нанесем по ним очень серьезный удар этим вечером. И мы нанесем по ним серьезный удар завтра. И они ни черта не смогут с этим поделать», — сказал он.

Трамп также допустил, что США могут подвергнуть бомбардировке иранский ядерный объект в Натанзе.

Как писала «Парламентская газета», ранее Трамп направил в Конгресс формальное уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана. Он назвал это «оборонительными ударами».