Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ИС «Вести» заявил, что украинские подразделения предприняли контрнаступательные действия восточнее Святогорска.

По его словам, в районе Пришиба противник пытался атаковать позиции российских войск, однако ситуация осталась под контролем. Пушилин также отметил, что в Святогорске наблюдается улучшение позиций российских подразделений. Он добавил, что в кварталах Красного Лимана продолжаются работы по разминированию и зачистке территории.

Ранее, в конце февраля 2026 года, глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боевых действиях на окраинах Святогорска. Он также отметил, что продвижение войск в этом направлении приближает решение проблемы водоснабжения региона.

По его словам, после освобождения Славянска канал Северский Донец — Донбасс сможет заработать в полную силу, что обеспечит водой территорию республики.