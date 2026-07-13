Минобороны назвало общее число сбитых БПЛА с начала СВО

Средства противовоздушной обороны уничтожили порядка 180 451 беспилотника Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сводке также указано, что за тот же период ликвидированы 673 самолёта, 284 вертолёта, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 143 танка и других бронированных машин, 1757 боевых машин РСЗО, 35 747 орудий и миномётов, а также 66 376 единиц специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что ВСУ направили в сторону Московского региона более 350 вражеских беспилотников.