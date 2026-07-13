ВСУ выпустили в сторону России почти 1000 беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России почти 1000 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 926 беспилотников, а также 12 управляемых авиационных бомб.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 13 июля сбили 342 украинских беспилотника над регионами России. Под ударом оказались территории 15 регионов — Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея.