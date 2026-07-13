Взрывы сотрясли Иран

В результате серии взрывов, прогремевших в нескольких портовых городах южного Ирана, возникли серьезные опасения среди местных жителей. По информации иранской гостелерадиокомпании IRIB, инциденты произошли в Бендер-Аббасе, Джаске и на острове Кешм.

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В ночь на 13 июля 2026 года в портовом городе Бендер-Аббас были зафиксированы несколько взрывов, информация о которых была передана иранской госкомпанией IRIB. В сообщении отмечается, что взрывы прозвучали в западной части города, однако никаких дополнительных деталей о причинах или последствиях инцидента не предоставлено.

В тот же день три взрыва прогремели в Джаске, также расположенном на юге Ирана. Как и в случае с Бендер-Аббасом, IRIB не уточнила обстоятельства происшествия.

Дополнительно сообщается о взрывах на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Ранее телевидение уже упоминало о взрывах в трех портовых городах: Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске.

На данный момент власти не предоставили официальных комментариев, и местные жители остаются в состоянии тревоги. Ситуация требует дальнейшего расследования для выяснения причин этих событий и обеспечения безопасности граждан.