ВСУ атаковали следовавший в Москву автобус

ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР, пострадали два человека. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в воскресенье.

Стало известно, что рейсовый автобус Стаханов-Москва был атакован со стороны ВСУ в Лутугинском округе ЛНР, и на момент атаки внутри автобуса находились два водителя и 13 пассажиров.

По предварительной информации, пострадали две женщины – их оперативно доставили в больницу. Информация о раненых гражданах уточняется.

Остальных пассажиров, уточнил Пасечник, эвакуировали в безопасные места. Также глава ЛНР уточнил, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место ЧП оперативные группы, идет отражение атаки.