США снова наносят удары по Ирану

Центральное командование США (CENTCOM) приступило к третьему этапу нанесения ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Об этом сообщило CENTCOM в соцсети X.

По данным командования, атака была совершена силами Корпуса стражей Исламской революции на судно M/V GFS Galaxy, в результате чего один член экипажа пропал без вести, а судно лишилось хода из-за сильного пожара и повреждений машинного отделения.

В командовании подчеркнули, что Тегеран в очередной раз нарушил меморандум о взаимопонимании после предыдущих инцидентов с коммерческими судами.

«Соединённые Штаты возлагают тяжёлую цену, продолжая ослаблять способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда», — говорится в заявлении.

Ранее КСИР заявил о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Также в КСИР пообещали нанести удары по базам США на Ближнем Востоке в случае нового акта агрессии после решения закрыть Ормузский пролив.